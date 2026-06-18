Shreyanka Patil suffers serious injury: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 95 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಲಿನ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲೀಡ್ಸ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶ್ರೇಯಂಕಾ ವಿಕೆಟ್ನ ಅರೌಂಡ್ನಿಂದ ಫೋಬೆ ಮೊಲ್ಕೆನ್ ಬೋಯರ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಾಲ್ ಅವರು ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದರು. 3.2 ಓವರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚರಣಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ 2024ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.