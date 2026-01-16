RCB ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ದರ್ಬಾರ್‌.. 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಗೊಂಚಲು ಉರುಳಿಸಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್‌!

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ನ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಮೋಘವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು.
ನವೀ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3.5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇವಲ 23 ರನ್ ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಐದನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಬೆತ್ ಮೂನಿರನ್ನು ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 8.5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಬಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9 ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್.. ಒಂದೇ T20 ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹೇಗಿತ್ತು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ?
ಇದಾದ ಮೇಲೆ 15.2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಶ್ವೀ ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸಲು ಹೋದ ಗೌತಮ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. 18.2ನೇ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತನುಜಾ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. 18.5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಈ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್; ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್.. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ!