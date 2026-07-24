Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಈ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಈ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಭೀತ ಆಟಗಾರ, 

Written ByBhimappa
Published: Jul 24, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:18 AM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಈ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!
Image Credit: ಕೃಪೆ; BCCI

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ.. ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!
Abandoned Vehicles Operation19 min ago
2
Rain Alert24 min ago
3
Kannada News Live1 hr ago
4
gold price drop2 hrs ago
5
Dina Bhavishya3 hrs ago