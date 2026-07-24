Shreyas Iyer gives credit for win against Zimbabwe: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಹರಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಯ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಭೀತ ಆಟಗಾರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ಗೆ ಪಿಚ್ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾದ ಲೈನ್-ಲೆಂತ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 120ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಬೌಲರ್ಗಳು ಲೈನ್, ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ T20 ಮ್ಯಾಚ್ ನಾಳೆ ಹರಾರೆಯ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Blowing through the top order early on 🔥
Mayank Yadav is awarded the Player of the Match for an outstanding powerplay spell on his comeback 🌟
Scorecard ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/XPWQWbf47i
— BCCI (@BCCI) July 23, 2026