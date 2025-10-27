ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ! ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್?‌

Shreyas Iyer Health Update: ಇಡೀ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 31 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಂಡದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಫಿಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು 31 ವರ್ಷದ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯರ್ ಭಾರತೀಯ ಟಿ 20 ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ (ಎಡ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಕೆಳಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೃದುವಾದ, ಸ್ಪಂಜಿನಂಥ ಅಂಗ) ಗಾಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅವರ ಗಾಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ?