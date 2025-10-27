English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

Shreyas Iyer Injury: ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಐಯ್ಯರ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 27, 2025, 01:05 PM IST
  • ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಡ್ನಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon4
Mercury-Mars conjunction
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
camera icon7
Iran currency
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
&quot;ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ&quot;.. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon6
dolly singh
"ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ".. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ
camera icon5
Ruchaka Rajayoga benefits
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ
ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

Shreyas Iyer Injury: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (IND vs AUS) ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿತು. ಸರಣಿ ಸೋತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ..." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ದಿನವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ

ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಲು ಓಡಿಬಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರ ಎದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರು.ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಡ್ನಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಸರಣಿ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ: ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್!!

ಭಾರತ ತಂಡ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 31 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2, 6 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ, ತವರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Shreyas IyerShreyas Iyer InjuryShreyas Iyer Injury UpdateShreyas Iyer Injury NewsShreyas Iyer Catch

Trending News