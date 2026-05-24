Century by captains in IPL chases: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 68ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 196 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಲಕ್ನೋ ಪರ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುಲಭ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ 5 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 101 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಆಡಂ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 119 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್
2011 ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ vs ಡೆಕ್ಕನ್- 119
2016 ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ vs ಆರ್ಪಿಎಸ್- 108
2021 ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ vs ಪಿಬಿಕೆಎಸ್- 119
2026 ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ vs ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ 101
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಎರಡನೇ ತಂಡವೆಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಲಾ 9 ಬಾರಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 8 ಬಾರಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೂ 15 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋತರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.