ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಫಿನೀಶ್ ಆಗಿದೆ.
Shreyas Iyer shocking statement: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋತರೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಗ್ರಜನಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 40ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈಭವಿಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 223 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡ ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
223 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳು, ಆಫ್-ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಫೆರೇರಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮ್ ದುಬೆ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಆಗಿರಲಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಈ ಸೀಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.