English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ!

ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 16, 2026, 11:12 PM IST
  • ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌
  • ಎರಡು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ

Trending Photos

BBK: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಗಡ್‌ ರಘು
camera icon6
Biggboss kannada12
BBK: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಗಡ್‌ ರಘು
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌..?
camera icon6
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌..?
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
mahalakshmi rajyog 2026 effects
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
camera icon5
BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸರಣಿಗೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದೀಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆಯ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.‌ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.‌ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12; ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರೋ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9 ಬಿಗ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌.. ಒಂದೇ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹೇಗಿತ್ತು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ravi BishnoiShreyas IyerT20IIndia vs New ZealandAustralia

Trending News