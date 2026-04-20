ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತೆ.. IPL ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭವಿಷ್ಯ!

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತು ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 20, 2026, 08:24 PM IST
  • ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂದರೆ ಸನ್ಷೆಷನ್‌
  • ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರವಾಗಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಭವ
  • ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವೈಭವ್‌

ಕೃಪೆ; RR

Shreyas Iyer praises Vaibhav Suryavanshi: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೋಡಿದರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲೂ ವೈಭವ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Suryavanshi) ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ನವತಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ (Shreyas Iyer) ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಏನೆಂದು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ನವತಾರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ ಆದರೂ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್‌ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಎದುರಿಸಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಲ್‌ ಟೇಕ್‌ ಅಫ್‌ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಅವರ ಲಯ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆವೇಗ ನೋಡುವವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 78ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 246 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಂಥಹ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ವೈಭವ್‌ 236.54 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

