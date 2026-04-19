English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಸಹೋದರಿ..‌ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ!

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 19, 2026, 08:05 PM IST
  • ಸೋಲಿಲ್ಲದೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್‌
  • ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು?
  • ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌

Trending Photos

RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌, ಹೆಂಡತಿ ಗುಂಜನಾ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್!
camera icon10
RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌, ಹೆಂಡತಿ ಗುಂಜನಾ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್!
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
Weekly Lucky Horoscope
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
camera icon5
mars transit 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
Shreyas Iyer sister Shresta Iyer: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸಖತ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೇ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಸಲ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಠಿಣವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಯ್ಯರ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೀವು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅವರು, ಈ ಮೊದಲು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಂಕ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಈಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ಸ್‌, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ IPL ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ.. ಈಗಲೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ ಕಾಯುತ್ತಿರೋ ಪಾಂಡೆ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಕೆಆರ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ತಂಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡೋ IPL ತಂಡದ ಬಿಗ್‌ ವಿಕ್ನೇಸ್‌ ಏನು.. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News