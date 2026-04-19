Shreyas Iyer sister Shresta Iyer: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಸಲ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಠಿಣವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಯ್ಯರ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅವರು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೀವು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅವರು, ಈ ಮೊದಲು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಈಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
