Shreyas Iyer sister: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆ ಭಗ್ನಗೊಳಲು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸಹೋದರಿ ಕಾರಣ ಅನ್ನೊ ವದ್ದಂತಿ ಹರಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಭರವಸೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕದಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಂತೆಯೇ.. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಜೋಕ್ ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್. ಆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ (1-1 ಪಾಯಿಂಟ್) ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದಾಗ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಕೆಕೆಆರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ "ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ,
ಮೇ 24 ರಂದು ನಡೆದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 15 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರರ್ಥ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕ.
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ 16 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ (+0.309) ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರನ್ ದರಕ್ಕಿಂತ (+0.189) ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಎಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್... ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
