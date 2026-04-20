  • ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ, ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್..!

ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ, ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್..!

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:28 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌
  • ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ
  • ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಚೇಂಜ್‌

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್... ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಶುಭ ಯೋಗ!
camera icon7
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್... ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಶುಭ ಯೋಗ!
ಭಾರತದ ಪರ ಆಡುವ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್! ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ
camera icon6
Rashid Khan
ಭಾರತದ ಪರ ಆಡುವ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್! ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ &#039;ಪ್ರೋಟೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸಲು ಮರೆಯಬೇಡ&#039;! ನಟಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ ಅವರಮ್ಮ
camera icon5
Roshni Walia
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೋಟೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸಲು ಮರೆಯಬೇಡ'! ನಟಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ ಅವರಮ್ಮ
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
Weekly Lucky Horoscope
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ, ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್..!
Pic credit: PBKS

Shreyas Iyer to replace Suryakumar Yadav: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ T20I ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಂತರದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ಪರ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕನ್ಸಿಟೆಂಠ್‌ ಪ್ರರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಆಟದ ಯಶಸ್ಸು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ನಾಯಕರಾದ ವರ್ಷವೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೂ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಟಿ20ಐ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು‌ ಟಿ20ಐ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಕರೆತಂದು ತಂಡದ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಫರ್‌ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟಿ20ಐ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಹಲ್‌ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಈಗ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ‌ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತತ ವಿಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಅಳುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ RR ಬಿಗ್ ಲಾಸ್!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

