ಲಕ್ನೋ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) ನ 68ನೇ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ನೀಡಿದ್ದ 197 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (0) ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ (2) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (72 ರನ್, 44 ಎಸೆತ, 9 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ (43 ರನ್, 18 ಎಸೆತ) ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಔಟಾಗದೆ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 196 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
𝙎𝙝𝙧𝙚𝙮𝙖𝙨 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 💯
A scintillating show in the chase and a 𝗺𝗮𝗶𝗱𝗲𝗻 #TATAIPL 𝗵𝘂𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱 for Shreyas Iyer 👏
197 ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (0) ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (69 ರನ್, 39 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಬ್ಬರದ 101 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶಡ್ಗೆ (9*) ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
Back to the WINNING ways! 🌟
Been 7 matches since #PBKS last won a game
They end the losing streak with a 7️⃣-wicket win 👊
ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 25ನೇ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 7,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 254ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (247 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 31 ವರ್ಷದ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35ರ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 135ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 4ನೇ ಶತಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು 48 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 52 ಬಾರಿ 'ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್' ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿರುವ 51 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 8 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 1,104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ), ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ 147 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಯ್ಯರ್, ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 32 ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ 1 ಶತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 136 ರಷ್ಟಿದೆ.