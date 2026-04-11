ಮೂವರು ಅರ್ಧಶತಕ, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌.. IPL ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್!

Punjab team wins against SRH: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಎನ್ನವುದನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 17ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 74, ಹೆಡ್ 38 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 27, ಕ್ಲಾಸೆನ್ 39, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ 18 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 220 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 99 ರನ್ಗಳ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತ 57 ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ 4 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 51 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಜಬಾವ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅಜೇಯ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
