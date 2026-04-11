English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮೂವರು ಅರ್ಧಶತಕ, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌.. IPL ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್!

ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಾಯಕರಾದರೋ ಅವಾಗಿನಿಂದ ತಂಡದ ನಸೀಬು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 11, 2026, 07:48 PM IST
  • ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್
  • ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಲೋಟ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌
  • ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್‌

Trending Photos

IPL 2026: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
camera icon6
IPL 2026
IPL 2026: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಮನ್‌ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ..! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
camera icon5
Actor Suman
ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಮನ್‌ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ..! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
RCB ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಭಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ IPL ಛೇರ್ಮನ್
camera icon8
RCB ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಭಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ IPL ಛೇರ್ಮನ್
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಶಾಂಪೂ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಶಾಂಪೂ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಕೃಪೆ; PBKS

Punjab team wins against SRH: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 220 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಓಪನರ್‌ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್‌ ಆರ್ಯ, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್‌ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ‌ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಡಿದ ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಎನ್ನವುದನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

Add Zee News as a Preferred Source

ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ್‌ನ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 17ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 74, ಹೆಡ್‌ 38 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಾಯಕ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ 27, ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ 39, ಅನಿಕೇತ್‌ ವರ್ಮಾ 18 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 220 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್‌ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್‌ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 99 ರನ್‌ಗಳ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್‌ ಆರ್ಯ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಮೇತ 57 ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್‌ 4 ಫೋರ್‌ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 51 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಜತೆ ಈ ಗರ್ಲ್‌ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌.. ಓಪನರ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು?

ಪಂಜಾಬ್‌ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಜಬಾವ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 69 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಶಶಾಂಕ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅಜೇಯ 16 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ.          

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಹಲವು ಅನುಮಾನ, ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Shreyas half-centuryPriyansh half-centuryPrabhsimran half-centuryPunjab team wins against SRH‌

Trending News