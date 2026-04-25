  • RCB ಜೊತೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಕೋಪ.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್!

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 25, 2026, 12:21 AM IST
  • ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ‌
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು
  • ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಪರ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ

&quot;ನಾನು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಮೈಂಡ್‌ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಆಗುತ್ತೆ&quot; : ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
Shubman Gill angry at Sai Sudarshan: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 206 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.‌ ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಓನರ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ರಿಂದ 19ನೇ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರನ್‌ಗಳಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್‌ಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯುವುದು ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದರೆ ನಾವು ಲೆಂಗ್ತ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ರನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್‌ ಆದವು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಅವರು ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೂಟನ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇಯನಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ 57 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದರೂ ಗಿಲ್ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

