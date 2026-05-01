shubman gill bold post: ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಗಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಅಣಕಿಸಿದರು.
shubman gill bold post: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಣಕಬಹುದು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿನಯದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದ 'ಕಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಾರಾಂಶಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರ ಔಟನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಬಹುಶಃ ಜಿಟಿಯ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ವಾಗ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ .
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು 'ಪ್ಲೇ ಬೋಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ಗಾಗಿ ಅಣಕಿಸಿದರು.
"ಪ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ @jasonholder98 ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಡದಿಂದ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ," ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಟಿ ತಂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಿಲ್ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಣಕಿಸಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 160 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಿಲ್, ತಾವು "ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ" ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು , ಆದರೆ ತಂಡವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕೆಲವು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು 160 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಬೌಲರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ... ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. (ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ) ನಾನು ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ದಿನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. (ಟೆವಾಟಿಯಾದಲ್ಲಿ) ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಟಗಾರ; ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪಡೆದರು," ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.
