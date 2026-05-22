shubman gill breaks sachin records: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 2008 ಮತ್ತು 2011 ರ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 14 ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಎಸೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ರನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು.
ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 2008 ರಿಂದ 2011 ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 55 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 1871 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕವೂ ಸೇರಿತ್ತು (ಔಟಾಗದೆ 100). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 47 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 1874 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಗಿಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 104 ರನ್ಗಳು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 193 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 6564 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 113 ರನ್ಗಳು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 331 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6283 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಂತಕಥೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 225 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6064 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆರು ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕನಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ 170 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4242 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 113 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3474 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 105 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3114 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ 65 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 2753 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 79 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1882 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಗಿಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇದುವರೆಗೆ 73 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1834 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 11 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 40 ರನ್ಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನಂತಹ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳನ್ನು 236 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 6917 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ 216 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6769 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.