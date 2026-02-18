English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಸಾರಾ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ ಸಖತ್‌ ಡಾನ್ಸ್‌! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಬಿಡಿ.. ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಸಾರಾ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ ಸಖತ್‌ ಡಾನ್ಸ್‌! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ "ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಬಿಡಿ".. ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಸಾರಾ, ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 18, 2026, 03:00 PM IST
  • ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನೃತ್ಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಡಗರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Trending Photos

ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ! ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon5
today gold price drop
ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ! ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
SURYA GRAHAN
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಏಕಾಏಕಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon5
silver rate
ಏಕಾಏಕಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
camera icon6
Actor maadhavi
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ಸಾರಾ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ ಸಖತ್‌ ಡಾನ್ಸ್‌! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ "ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಬಿಡಿ".. ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. "ಜಗ್ ಸಾರಾ ಜಗ್ ಸಾರಾ ಬಿಖರ್ ಗಯಾ" ಹಾಡಿಗೆ ಗಿಲ್ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಂಧ್‌ಗಲಾ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಫ್ಲರ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಢಾಕಾದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ "ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು": ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನೃತ್ಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೃತ್ಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ "200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್" ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಗಿಲ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಡಗರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕಿನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಜಾಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..

ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ದಿಗ್ಗಜರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು.2026 ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವರ್ಷ. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Arjun Tendulkar pre weddingShubman Gill dance videoArjun Tendulkar wedding newsSachin Tendulkar son weddingShubman Gill viral dance

Trending News