Rahmanullah Gurbaz Century: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಲಾ 25 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುರ್ಬಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸೆದ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಗಾಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಜೋರಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಾಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಂತರದ ರಿಪ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತಗುಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.
11 ರನ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದ ಗುರ್ಬಾಜ್ ನಂತರ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಲಾಭವಾಗಿದ್ದು, ಗುರ್ಬಾಜ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 91 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.