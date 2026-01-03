English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ODIಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಅನುಮಾನ, ಕಾರಣ?

ಭಾರತದ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಇಂದಿನ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:28 PM IST
ODIಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಅನುಮಾನ, ಕಾರಣ?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಾಯಕನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಆದರೆ‌ ಈ 15 ಆಟಗಾರರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಿಲ್‌ ಫುಡ್‌ ಪಾಯಿಸನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಗಿಲ್‌ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಫುಡ್‌ ಪಾಯಿಸನ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 6, 6, 6, 6, 6, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಮುಂದಿನ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಕೋಚ್‌ ಸಂದೀಪ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಆಡದಿದ್ದರೂ ಪಂಜಾಬ್‌ ಟೀಮ್‌ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೇ ಕಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!

