ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್..!

ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷ ತಿಂಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2025ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 10 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 75.40 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 754 ರನ್, 4 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 269 ರನ್‌ಗಳು ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್. 

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 13, 2025, 11:29 AM IST
  • ಗಿಲ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್‌ರ 3 ಬಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅವರು 2023 (ಜನವರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಮತ್ತು 2025 (ಫೆಬ್ರವರಿ, ಜುಲೈ) ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು,
  • ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದರು

ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್..!

ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸರಣಿಯ 10 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 75.40ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 754 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಗಿಲ್, 4 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 269 ರನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷ ತಿಂಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಾರಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್‌ರ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಿಲ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.ಗಿಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 2023, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷ ತಿಂಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದವರ ಪಟ್ಟಿ:

  1. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಭಾರತ) - 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  2. ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  3. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಭಾರತ) - 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  4. ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) - 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  5. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  6. ಕಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  7. ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ಭಾರತ) - 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  8. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಮ್ (ಯುಎಇ) - 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಗಿಲ್‌ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ:

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷ ತಿಂಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಿಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (2024ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್) ಮತ್ತು ಕಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್ (2024ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದವರು:

ಭಾರತದಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (4 ಬಾರಿ) ನಂತರ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ತಲಾ 2 ಬಾರಿ) ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ:

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಾರಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021, ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್‌ರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

