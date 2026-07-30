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ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲು

shubman gill: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತನ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 30, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:33 PM IST
ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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