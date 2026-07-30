shubman gill: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತನ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಹುಡುಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಗಿಲ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವುದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ.
ಕಿವೀಸ್ ತಾರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಗಿಲ್..
ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಕಿವೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಗಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ಗಿಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಿಚೆಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ 7 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 801 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ 794 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓಡುವ ಯಂತ್ರ.. ರಾಜಕುಮಾರನಿಂದ ರಾಜನವರೆಗೆ..
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ರನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಅವರು ODI ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 188 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ.. ಗಿಲ್ 142 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 426 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ 116.71 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್. ನಾವು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ.. ಅವರು 60.33 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3379 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಜಕುಮಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಿಲ್.. ನಿಧಾನವಾಗಿ 'ರಾಜ' ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ..!
ಐಸಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಟಾಪ್ -4 ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಗಿಲ್ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 767 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 758 ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬದಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೈತ್ಯರ ನಡುವಿನ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ವಿಫಲರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.