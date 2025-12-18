English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಒಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 18, 2025, 03:24 PM IST
  • ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ
  • ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ
  • ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌

ಕೃಪೆ; Jeetu Kotwal

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು ಆದರೂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ 2-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಕೊನೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಡೌಟ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಭಾರತದ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯವೇ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.  

ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಿನ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೆನು ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತು. ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 

