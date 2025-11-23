ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಗೊಂದಲ.. ಗಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಟೀಂನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯೋದೇ ಅನುಮಾನ!

shubman gill injury update: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಾಯವಾದ ನಂತರ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟಿ 20 ಸರಣಿಗೆ ಗಿಲ್ ಮರಳುವುದು ಸಹ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮುಂಬೈ ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರುಳಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಗುವಾಹಟಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಗಾಯದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಭಯ್ ನೇನೆ ಅವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಅವರ ಗಾಯವು ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಡಾ. ನೇನೆ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಗಿಲ್ ಅವರ ಗಾಯವು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಗಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು MRI ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಿಲ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಗಿಲ್ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಗರ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಸರಣಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟಿ 20 ಸರಣಿಗೆ ಗಿಲ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರವೇ ಅವರ ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.