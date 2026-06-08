Shubman Gill statement: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ್ದು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇಂದು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಫಾಲೋ-ಆನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 112 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ, ಕುಲ್ದೀಪ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (Sediqullah Atal) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಂದರೆ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 24 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟದ ಕಾರಣ ಭಾರತವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ 412 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸುತಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವಿಜಯದ ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾಲೋಆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ-ಆನ್ಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾಲೋಆನ್ ಆಗದಿದ್ದರೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, 350ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 564 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 112 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವುಗಳು ಇವು
ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ- 2026ರಲ್ಲಿ AFG ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರನ್ಗಳು
ರಾಜ್ಕೋಟ್- 2018ರಲ್ಲಿ WI ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 272 ರನ್ಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು- 2018ರಲ್ಲಿ AFG ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 262 ರನ್ಗಳು
ಮೀರ್ಪುರ- 2007ರಲ್ಲಿ BAN ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 239 ರನ್ಗಳು
ನಾಗ್ಪುರ- 2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 239 ರನ್ಗಳು