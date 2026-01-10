English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ.. ರೋಹಿತ್‌, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ.. ರೋಹಿತ್‌, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:11 PM IST
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ.. ರೋಹಿತ್‌, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರದನ್ನು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು. ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗೆ ಅವರ ಸಲಹೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದೇ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವಾದದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲು ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಯಂತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಂಜುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 4ನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಐವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌.!

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪವರ್‌, ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌.. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಲ್ಸ್‌!    

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

