ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರದನ್ನು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು. ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗೆ ಅವರ ಸಲಹೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿನ ವಿವಾದದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಯಂತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
