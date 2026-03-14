ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ? ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಇದೇನಾ?

Shubman Gill: 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಮುಳುಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಟಿಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಗಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೀರೋ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಫೋಟೋದಿಂದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಲ್ ವಿರುದ್ದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಗಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜುವಿನ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಗಿಲ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಜುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಸಂಜು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 321 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಅದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಂಗಲ್ನಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಸಂಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಸರು ಎರಚುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸತತ 97*, 89, ಮತ್ತು 89 ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ವಿವಾದ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಸಂಜು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಗಿಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯತೆಯೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
