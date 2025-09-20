English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಟಿ20 ಆಡಲು ಅರ್ಹನೇ ಅಲ್ಲ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ! ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈಗ ಮುಳ್ಳಾಯ್ತು!!

2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಟಿ20 ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 20, 2025, 02:30 PM IST
    • ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಟೀಕೆ
    • ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ
    • ಆಡುವ ಇಲೆವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ... ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ರಾಜವೈಭೋಗ!
camera icon5
Gajakesari Rajayog
ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ... ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ರಾಜವೈಭೋಗ!
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.!
camera icon6
SALE
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.!
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon6
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್, ವಿವಾಹಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..! 50ರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
camera icon8
Ameesha Patel
ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್, ವಿವಾಹಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..! 50ರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಟಿ20 ಆಡಲು ಅರ್ಹನೇ ಅಲ್ಲ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ! ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈಗ ಮುಳ್ಳಾಯ್ತು!!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಟಿ20 ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಡುವ ಇಲೆವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಟಿ20 ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಆದರೆ, 2025 ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ ಇಲೆವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  6,6,6, 4,4,4... ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌! ಅರ್ಧಶತಕದ ನಡುವೆಯೇ ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ʼಪ್ರಚಂಡ ದಾಖಲೆʼ ಉಡೀಸ್‌

2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೇಯ 20, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಟಿ 20 ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಭಾರತದ ಟಿ 20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 24 ಟಿ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 139.63 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 613 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ 118 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 138.72 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3866 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ರಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಭಾರತ ಪರ 45 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 150.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 917 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ 177 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 139.04 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 4704 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಾರದಿರಲು ಕಾರಣ ಇದು: ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ!

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ:

ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 30 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 124.44 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Shubman GillSanju SamsonSanju Samson replacement

Trending News