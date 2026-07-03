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ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IPLನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ!.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

 Star cricketer: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IPLನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 03, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:02 PM IST
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IPLನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ!.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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