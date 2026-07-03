/ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IPLನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ!.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

Star cricketer: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂಡೀಗಢದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿವೃತ್ತ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಲವಾರು ಲೀಗ್ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ಆಡಿದ ಯಾವುದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಭಾರತ ಪರ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂಡೀಗಢದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಂತಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು 2008 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2013 ರಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು, ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ₹45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್
ದೆಹಲಿ ಪರ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ 2018 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ₹3.80 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತೊರೆದ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ 2022 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ₹75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. 2023 ರ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 58 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ..