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ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IPLನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು, ಕೊಹ್ಲಿ ಫೇವರೀಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಈಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Siddharth Kaul: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್‌ ಕೌಲ್‌ ಇದೀಗ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 14, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:36 PM IST
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ IPLನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು, ಕೊಹ್ಲಿ ಫೇವರೀಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಈಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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IPLನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು, ಕೊಹ್ಲಿ ಫೇವರೀಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಈಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
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