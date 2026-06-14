Cricket: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (Cricket) ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ (Team India) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಹಲವು ಯುವಕರ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಚ್ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, ಬೇರೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ (Siddarth Kaul) ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಇದೀಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ!
ಹೌದು, 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರು ಚಂಡೀಗಢ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ 17ರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂಡೀಗಢದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಯಾರು ಈ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್?
1990ರ ಮೇ 19 ರಂದು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ತೇಜ್ ಕೌಲ್. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಉದಯ್ ಕೌಲ್ ಕೂಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಆಟಗಾರನನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು 2008ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಭಾರತ ಪರ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಝೀರೋದಿಂದ ಹೀರೋ ಆದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ 2013 ರಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಊಹೆಯೂ ಮಾಡದಂತೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಬಳಿಕ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ₹45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ದೆಹಲಿ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ನಂತರ ತರಳಿದ್ದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾದರೂ, 2018 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ₹3.80 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತೊರೆದ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ 2022 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ₹75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. 2023 ರ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 2024 ಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.