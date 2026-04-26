Simon Doull Slams LSG Rishabh Pant: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ (Commentator) ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ ಅವರು, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅರ್ಧ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕನ್ಸಿಟೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರಿಗೆ 21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಈ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ ಖುರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರತೆ (High Risk, Low Consistency)ಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಎಸ್ಜಿಯ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಡೌಲ್ ಅವರು ಈ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ತಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಮೂವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು. ಹೌದು, ಲಕ್ನೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಐದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದುವೇ ತಂಡದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಡೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 6 ಬಾಲ್ ಆಡಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1, 8, 9 ಮತ್ತು 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಭಾರೀ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡೌಲ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
