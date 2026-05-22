ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
IPL 2026 CSK vs GT: ಗುಜರಾತ್ ನೀಡಿದ್ದ 230 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ 13.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 140 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಸಿರಾಜ್, ರಬಾಡ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್ ಆದ್ರೆ, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 230 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 84, ಗಿಲ್ 64 ಮತ್ತು ಬಟ್ಲರ್ ಔಟಾಗದೆ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. CSK ಪರ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್ ಆದ್ರೆ, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಔಟ್ ಆದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ರನೌಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದವು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಯಿತು.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಮೂವರು ಬೌಲರ್ಗಳು. ಇವರ ದಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಬೆಂಕಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಆರಂಭದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೇ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದರು. ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಬೋಜ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆರವಾದರು. ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಓಪನರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋದವು.