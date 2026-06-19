ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕಥೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬರುವ 2027ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2027 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಡಗೌಟ್ಗೆ ಕರೆತರಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಯುವರಾಜ್ ತಂಡ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 2025 ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ GMR ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (2027 ಮತ್ತು 2028) JSW ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
Former India all-rounder Yuvraj Singh to become batting coach of IPL franchise Delhi Capitals: League sources. pic.twitter.com/NmQELY8u0w
— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026
ಕಳೆದ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ (2025 ಮತ್ತು 2026) ಹೇಮಾಂಗ್ ಬದಾನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ, ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಗಂಗೂಲಿ-ಯುವಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ:
ಹಿಂದಿನ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ SA20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸೋದರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 'ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್' ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಗಂಗೂಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.