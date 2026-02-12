English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಸ್ಲೋ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಸ್ಲೋ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದವರ ಹೆಸರು ಬೇಜಾನ್‌ ಇವೆ. ಆದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಓಮನ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:44 PM IST
  • ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಓಮನ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲೋ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌

Trending Photos

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
camera icon6
Gold
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Sanju Samson T20 World Cup Record
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Kumbh Sankranti 2026
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಸ್ಲೋ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

Mohammad Nadeem Slowest fifty: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 16ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಮನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕುಶಾಲ್‌ ಮೆಂಡೀಸ್‌, ಪವನ್‌ ರಥನಾಯಕೆ, ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 105 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌- ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟೇಬಲ್‌ ಟಾಪರ್‌ ಅಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲೋ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಓಮನ್‌ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕುಶಾಲ್‌ ಮೆಂಡೀಸ್‌ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಪವನ್‌ ರಥನಾಯಕೆ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ರೆ, ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ 20 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 225 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಓಮನ್‌ ತಂಡ, 36 ರನ್‌ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನದೀಮ್‌ (Mohammad Nadeem) ಹಾಗೂ ವಾಸೀಮ್‌ ಅಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೇತ್ತಿದರು. 

ಓಮನ್‌ ಪರವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನದೀಮ್‌, 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 56 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನದೀಮ್‌, 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 53 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಓಮನ್‌ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 120 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರವಾದರೂ ಏನು..?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ

ಕೆನಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಿಜ್ವಾನ್‌ 52 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಓಮನ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನದೀಮ್‌ 52 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ
ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಜೊತೆ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಡಿವೊನ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಸಿಸ್‌ನ ಡೇವಿಡ್‌ ಹಸ್ಸಿ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ಯುಎಸ್‌ಎ ಜತೆ ಭಾರತದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ (2024) 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mohammad Nadeem Slowest fiftyT20 World Cup 2026Mohammad Nadeem against Sri LankaMohammad Rizwan Slowest fiftyDavid Miller Slowest fifty

Trending News