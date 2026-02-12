T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಸ್ಲೋ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

Mohammad Nadeem Slowest fifty: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ 16ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಶಾಲ್ ಮೆಂಡೀಸ್, ಪವನ್ ರಥನಾಯಕೆ, ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 105 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್- ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಅಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲೋ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ.
ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಓಮನ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕುಶಾಲ್ ಮೆಂಡೀಸ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪವನ್ ರಥನಾಯಕೆ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ರೆ, ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ 20 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 225 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಓಮನ್ ತಂಡ, 36 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್ (Mohammad Nadeem) ಹಾಗೂ ವಾಸೀಮ್ ಅಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೇತ್ತಿದರು.
ಓಮನ್ ಪರವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್, 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 56 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನದೀಮ್, 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಓಮನ್ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 120 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ
ಕೆನಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ 52 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಓಮನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್ 52 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ
ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಜೊತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಡಿವೊನ್ ಸ್ಮಿತ್ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸಿಸ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಹಸ್ಸಿ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
ಯುಎಸ್ಎ ಜತೆ ಭಾರತದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ (2024)
