ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ಗಳ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ 958 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆಲಿಂಡಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಸಾ ಕೀಟ್ಲಿಯವರ 905 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 21.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 114 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 63 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ 96 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 64 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ 100+ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯು ಇದುವರೆಗೆ 100+ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia posted 281/7 on the board!
6⃣4⃣ for Pratika Rawal
5⃣8⃣ for vice-captain Smriti Mandhana
5⃣4⃣ for Harleen Deol
Over to our bowlers now! 👍 👍
September 14, 2025
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100+ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು
- 5 – ಜಯ ಶರ್ಮಾ, ಕರುಣಾ ಜೈನ್ (25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 5 – ಜಯ ಶರ್ಮಾ, ಅಂಜು ಜೈನ್ (27 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 5 – ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ (15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 3 – ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆ
ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾರ 114 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 50 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಆಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ 119 ರನ್ (ಚೆಲ್ಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್, 2009) ಮತ್ತು ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಶಾ ನೈಟ್ 115 ರನ್ (ಸಿಡ್ನಿ, 2014) ಗಳಿಸಿದ್ದರು.