ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ! ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.

Smriti Mandhana: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವಾಗಲಿ, ಮದುವೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಸಂಗೀತಗಾರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೂಡ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವೆಟ್ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಂದುವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಮೃತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ", "ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸಿ!" ಎಂಬಂತೆ ಬೆಂಬಲದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಶ್ರವಣ್ ಕೂಡಾ ಸ್ಮೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.