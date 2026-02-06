ಜ್ವರ, ಸುಸ್ತು ಇದ್ದರೂ RCB ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನೋವು‌ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆಗಮಿಸಿದರೋ ಅವಾಗಿನಿಂದ ತಂಡದ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಿಂದ ಎರಡು, ಪುರುಷ ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ವಡೋದಾರದ ಕೋಟಂಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಓಪನರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 204 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಲುಪಲು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ 41 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 87 ರನ್ ಭಾರೀ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬಾರದು ಅಂತಹ ಜ್ವರದ ನಡುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಮಲಲೋನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೈನಲ್ಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶೈಲಿ ನೋಡಿಸದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲು ಮಾತುಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಲ ಪಡಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅದನು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನುಟ್ಟುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಖದರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ 87 ರನ್ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಅವರ 79 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
