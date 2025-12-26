English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ವಿವಾಹ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ? ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸುಳಿವು

ವಿವಾಹ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ? ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸುಳಿವು

Smriti Mandhana : ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:38 PM IST
  • ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಸ್ಮೃತಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ

Trending Photos

14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
camera icon5
Vaibhav Suryavanshi
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
camera icon5
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ?
camera icon6
Kannada Actors 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ?
ವಿವಾಹ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ? ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸುಳಿವು

Smriti Mandhana : ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ’ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. RCBಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ?

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅಮೋಲ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಮೊದಲು ಭಾಂಗ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿನ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್!‌

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. 

Smriti Mandhana Kapil Sharma ShowIndian women cricket teamSmriti Mandhana breakup reasonWomen cricketers celebrate world cupcricket team on Netflix

Trending News