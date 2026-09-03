Smriti Mandhana century: ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಟಿ20 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಮೋಘವಾದ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.
ಶಫಾಲಿ ಇವರ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 11, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 10 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭಾರತದ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 64 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 124 ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು 18 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ 120 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 10,868 ರನ್ ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಈ ರನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 193 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 16.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 56 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
🚨 Record Alert 🚨
Smriti Mandhana is now the leading run-getter in women's internationals 🫡🫡
She surpasses former #TeamIndia captain Mithali Raj 👏👏#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/qqxNYJcunz
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026