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  • /6, 6, 6, 6, 6, 6; ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸುನಾಮಿ.. ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 124 ರನ್‌, ಎದುರಾಳಿ ಧೂಳೀಪಟ

6, 6, 6, 6, 6, 6; ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸುನಾಮಿ.. ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 124 ರನ್‌, ಎದುರಾಳಿ ಧೂಳೀಪಟ

ಚಿಕ್ಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. 
 

Written ByBhimappa
Published: Sep 03, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:38 PM IST
6, 6, 6, 6, 6, 6; ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸುನಾಮಿ.. ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 124 ರನ್‌, ಎದುರಾಳಿ ಧೂಳೀಪಟ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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