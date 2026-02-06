English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನ ನಡ್ವೆಯೂ RCBಗೆ ಕಪ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಂದಾನ!ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನ ನಡ್ವೆಯೂ RCBಗೆ ಕಪ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಂದಾನ!ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

 Smriti Mandhana: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೊ ಹಾಗೆ RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ..ಆದ್ರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕ್ವೀನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:54 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್‌
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನೋವಿದ್ರೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನ ನಡ್ವೆಯೂ RCBಗೆ ಕಪ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಂದಾನ!ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

RCB Smriti Mandhana: ಇಂದು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌  (WPL) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಮೊಳಗಿದೆ.. ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಭಾರೀ ಅಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ..ತಂಡ ಜಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.. ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 87 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವ ತಂಡವೂ ಮಾಡದಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ RCB.. ಸಾಲು ಸಾಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕ್ವೀನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿದೆ..ವಿವಾಹ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದಿದೆ ಇದ್ರಿಂದ ತಂದೆ ಲಘು ಹೃದಾಯಾಘಾತ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು..ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಾಗದಂತ ನೋವನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು..ಅಷ್ಟೇಲ್ಲ ನೋವಿನ ನಡೆವೆಯೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ RCBಗೆ ಕಪ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅವರ ಅಬ್ಬರ ಸಖತ್‌ ಜೋರಾಗಿತ್ತು..ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 87 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ 79 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದಿತ್ತರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತೋರಿದ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಸಲನೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕಪ್‌ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾರೀ ಖುಷ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಕುಗ್ಗದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹಾಡಿಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

