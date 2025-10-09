Smriti Mandhana: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಣಿ, ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೆಲಿಂಡಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 1997 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಲಿಂಡಾ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ವರ್ಷ ಬೆಲಿಂಡಾ ಒಟ್ಟು 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 80.83 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 98.11 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 970 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 229 ನಾಟ್ ಔಟ್.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 17 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 59.93 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 113 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 971* ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 135.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೆಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ) 972* (2025 ರಲ್ಲಿ), ಬೆಲಿಂಡಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)-970 ರನ್ಗಳು (1997 ರಲ್ಲಿ), ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)-882 ರನ್ಗಳು (2022 ರಲ್ಲಿ), ಡೆಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ಲಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)-880 ರನ್ಗಳು (1997 ರಲ್ಲಿ), ಆಮಿ ಸ್ಯಾಟರ್ತ್ವೈಟ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)-853 ರನ್ಗಳು (2016 ರಲ್ಲಿ),
