  • ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್..? ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಹೊರಗೆ..

ಈಗಾಗಲೇ  ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವ ದಿನವೇ ನಡೆಯಬಾರದ್ದು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:15 PM IST
  • ಪಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ದು ಯಾರು?
  • 2025ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮದುವೆ
  • ಪಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಪತಿ ಮಿಥುನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Smriti Mandhana Palash Muchhal: ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಭಾರತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ಸಂಬಂಧವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ವಿವಾಹಪೂರ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ತಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಆ ಮೇಲೆ ಪಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಇರುವುದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 

ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪಲಾಕ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಪಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಮಿಥುನ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರು, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವೇ?, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದು ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮಾನೆ ಅವರು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾನೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಲಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

