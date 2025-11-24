ತಂದೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭಾವಿ ಪತಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.. ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಭಾರತ ತಂಡದ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಭಾವಿ ಪತಿ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾವಿ ಪತಿ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಾಹ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಿರುವುದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತರಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.