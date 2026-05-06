ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Palash Muchhal Case : ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಎಂಬುವವರು ಈ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತಮ್ಮ 'ನಜರಿಯಾ' (Nazariya) ಚಿತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಅವರಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ : ನವೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾನೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು. ಪಲಾಶ್ ಅವರ ಜಾತಿವಾದಿ ನಿಂದನೆಗಳು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು : ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ: ಸೆಕ್ಷನ್ 3(1)(ಆರ್)(ಎಸ್). ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS): ಸೆಕ್ಷನ್ 351, 302 ಮತ್ತು 352 (ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ).
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು? : ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ವಿವಾಹವು ನವೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಪಲಾಶ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.