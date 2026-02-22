English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ʼಇದೇ ಕಹಿ ಸತ್ಯ..ʼ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

ʼಇದೇ ಕಹಿ ಸತ್ಯ..ʼ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

Smriti Mandhana: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:49 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ
  • ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು

Trending Photos

ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon5
ACTRESS
ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ರೈತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ 2,000 ರೂ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ
camera icon6
PM KISAN
ರೈತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ 2,000 ರೂ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ
ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಝಣ ಝಣ ಕಾಂಚಾಣ..! ಬೇಡವೆಂದರೂ ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ
camera icon8
Vastu
ಈ 7 ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಝಣ ಝಣ ಕಾಂಚಾಣ..! ಬೇಡವೆಂದರೂ ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ
ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ್ರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌?! ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಎದೆ ಭಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಿ
camera icon5
Amitabh Bachchan
ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ್ರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌?! ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಎದೆ ಭಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಿ
ʼಇದೇ ಕಹಿ ಸತ್ಯ..ʼ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಟ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Abhishek Sharma Girlfriend: ಆಫ್​ ದ ಫೀಲ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಲೀನ್​ ಬೋಲ್ಡ್! 

ಸ್ಮೃತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಠೋರ ಸತ್ಯ. ನೀವು ದಣಿದಿದ್ದರೂ, ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೂ.. ಕ್ರೀಡೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇರ್‌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.. ನೀವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಎಷ್ಟು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Open photo

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Abhishek Sharma Girlfriend: ಆಫ್​ ದ ಫೀಲ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಲೀನ್​ ಬೋಲ್ಡ್! 

ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಛಲಗಾತಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Smriti Mandhanawomen’s cricketTeam IndiaAustralia tourViral post

Trending News