English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 29, 2025, 05:57 PM IST
  • ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮದುವೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು
  • ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಬಯೋವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ, ಮುಚ್ಚಲ್‌

Trending Photos

ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
camera icon7
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
camera icon6
blood sugar
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
camera icon5
Hair care
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹೈಫೈಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌  ಪಲಾಶ್‌  ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಮದುವೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳ ವಿಷಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್‌  ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಅವರ ಎನ್‌ಸ್ಟಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಅಗಿದ್ದು ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಿತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎದುರಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಅಗಿದ್ದು ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಿ ಫೋಟೋಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಮೇತಿ ಮಂಧಾನಗೆ 14.1 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Sa; ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಉಡೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

ಇನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದ ಬಯೋವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಜರ್‌ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಮೋಜಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಿಂಬಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ODI ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮಾಷೆ.. ಹೇಗಿದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

high profile weddingSmriti MandhanaPalash MuchhalSmriti Mandhana WeddingWedding Postponement

Trending News