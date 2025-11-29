ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈಫೈಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮದುವೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳ ವಿಷಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಎನ್ಸ್ಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಗಿದ್ದು ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಿತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎದುರಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಗಿದ್ದು ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಿ ಫೋಟೋಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಮೇತಿ ಮಂಧಾನಗೆ 14.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಬಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಜರ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಮೋಜಿ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
