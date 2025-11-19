ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ.. ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ರೆಡಿಯಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

Smriti Mandhana Palash wedding : ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಮೃತಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹರ್ಮನ್, "ಎಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರವಾಗುತ್ತೇವೆ.. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮದುವೆ ದಿನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಅತಿಥಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.