English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ದಾಖಲೆ ಏನು?

T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ದಾಖಲೆ ಏನು?

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಮಂಧಾನ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 21, 2025, 10:28 PM IST
  • ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಎಷ್ಟು ರನ್ಸ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?
  • ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಕೌರ್‌
  • ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

Trending Photos

ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಯಾಕೆ?
camera icon5
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಯಾಕೆ?
ಸಮಂತಾಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿ?
camera icon7
Nagachaithanya shobhitha good news
ಸಮಂತಾಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿ?
ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
camera icon6
Dhana Yoga
ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
camera icon5
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ದಾಖಲೆ ಏನು?
ಕೃಪೆ; BCCI

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನು ಈ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೀಡಿದ್ದ 122 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. 

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್‌ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್‌ ಒಟ್ಟು 4716 ರನ್‌ಗಳನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 4000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಧಾನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಕೌರ್‌ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್‌- 4716
ಭಾರತದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ- 4000 
ಭಾರತದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಕೌರ್‌- 3654
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಚಾಮರಿ ಅಥಪಟ್ಟು- 3473

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫೋರ್‌ ಬಾರಿಸಿ 25 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಕೌರ್‌ 15 ಹಾಗೂ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್‌ 69 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು.. ಪಾಕ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಶೂ ತೋರಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಾಕೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Smriti MandhanaSri Lanka vs Indiafirst Indian cricketerregister milestoneregister major milestone

Trending News