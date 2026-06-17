Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೇ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೇ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಲೀಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇತೀಶ್ರಿ ಆಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:15 PM IST
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೇ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೇ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌
Indian women cricket team2 min ago
2
Auto driver1 hr ago
3
Modi-Trump Meeting1 hr ago
4
karnataka Rain forecast2 hrs ago
5
India vs Afghanistan ODI2 hrs ago