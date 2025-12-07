English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಮಯ.. ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

"ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಮಯ.." ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

smriti mandhana: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 7, 2025, 04:36 PM IST
  • "ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
  • ಸ್ಮೃತಿ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದರು

"ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಮಯ.." ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

smriti mandhana: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ, ಸ್ಮೃತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ತಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್...

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಚಾರದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರ ಇರಲಿಲ್ಲ… ಆದರೆ ಹಲವರು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು…

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದರು.... ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು... ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ದೂರವಿದ್ದರು...

ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ – ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್

"ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ..." ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಲಾಶ್ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪಲಾಶ್ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

